Medio Oriente: leader Hamas Meshaal ad “Al Arabiya”, possiamo negoziare liberazione prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo “abbastanza ostaggi tra le fila dei militari israeliani per negoziare la liberazione dei nostri prigionieri” . È quanto ha dichiarato il capo del movimento islamista palestinese Hamas all’estero, Khaled Meshaal, all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, aggiungendo che l’attacco contro Israele, sferrato a partire dallo scorso 7 ottobre, “era un rischio calcolato”. Hamas è “ben consapevole delle conseguenze dell’operazione”, ha aggiunto Meshaal, motivando l’attacco con il “programma stabilito dal governo di Benjamin Netanyahu per giudaizzare Al Aqsa”. “Israele ci uccide, che noi resistiamo o no”, ha precisato, sostenendo che “Hamas e le fazioni palestinesi non prendono di mira i civili, mentre Israele lo fa a caso”. “Non esortiamo le persone alla guerra”, ha detto poi Meshaal, affermando che il movimento sciita libanese filo-iraniano “Hezbollah e l’Iran hanno fornito armi e sostegno” e che Hamas “ne domanda di più”. Il capo di Hamas all’estero ha quindi invitato i Paesi arabi a proteggere Gaza, auspicando che esercitino “pressioni sull’Occidente affinché ponga fine alla guerra”. “I talebani (in Afghanistan, ndr) hanno sconfitto gli Stati Uniti, noi sconfiggeremo Israele”, ha concluso Meshaal. (Res)