Medio Oriente: Arabia Saudita, Consiglio sicurezza Onu deve assumersi responsabilità

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dovrebbe assumersi le proprie responsabilità conducendo le parti coinvolte nel conflitto, ovvero Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, al cessate il fuoco e ponendo fine al blocco imposto alla Striscia di Gaza dalle autorità israeliane nel 2007. E’ quanto affermato dal ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, ieri, durante il colloquio telefonico con l’omologo della Svizzera, Ignazio Cassis. Durante la conversazione, i due hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza e nel resto della Regione, sottolineando la necessità di porre fine agli attacchi contro i civili e di rispettare il diritto umanitario internazionale. Bin Farhan ha pertanto esortato la Svizzera, in quanto membro non permanente del Consiglio di sicurezza Onu, a impegnarsi affinché quest’ultimo si assuma la responsabilità di preservare la pace e la sicurezza a livello internazionale. In primo luogo, secondo i capo della diplomazia saudita, il Consiglio di sicurezza dovrebbe quindi esercitare pressioni per una fine del conflitto nel più breve tempo possibile. (Res)