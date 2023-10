Usa: soldato liberato dalla Corea del Nord incriminato per diserzione e pedopornografia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Travis King, il soldato statunitense liberato dalla Corea del Nord alla fine del mese scorso dopo aver attraversato volontariamente il confine tra le due Coree lo scorso luglio, è stato incriminato dall’Esercito degli Stati Uniti per diserzione, detenzione di materiale pedopornografico e altri reati. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo cui sul militare pendono ben otto capi d’imputazione ai sensi del Codice dell’ordinamento militare. L’Esercito afferma che King intendesse venir meno permanentemente ai propri obblighi, quando a luglio si sottrasse a un volo di rimpatrio dalla Corea del Sud – dove era stato arrestato per una rissa in stato di ebbrezza – attraversando a piedi il confine tra le due Coree, mentre prendeva parte a una visita guidata del villaggio di confine di Panmunjeom. Non è chiaro se King abbia tentato di chiedere asilo alle autorità nordcoreane, che dopo averlo arrestato hanno deciso di rimpatriarlo negli Stati Uniti il 27 settembre scorso. Oltre alla diserzione, il militare è accusato di aver detenuto materiale pedopornografico e di averne richiesta la produzione tramite la app Snapchat. Sul soldato pendono poi le accuse di insubordinazione e aggressione che avevano fatto scattare la procedura di rimpatrio dalla Corea del Sud: King avrebbe abbandonato la sua caserma dopo il coprifuoco, ubriacandosi e provocando risse in violazione dei regolamenti dell’Esercito.(Was)