Giappone: banca centrale interviene sul mercato obbligazionario per frenare aumento rendimenti

- La Banca del Giappone è intervenuta nel mercato dei titoli di Stato giapponesi (Jgb) oggi, per frenarne l’aumento dei rendimenti sui titoli sovrani decennali che ha toccato il suo massimo degli ultimi dieci anni all'inizio delle negoziazioni sulle borse asiatiche, spinto in alto dai tassi dei titoli del Tesoro statunitense in aumento. Il rendimento dei JGB decennali è salito allo 0,845 per cento all'inizio delle negoziazioni, toccando il livello più alto dal luglio 2013, dopo aver raggiunto nuovi massimi anche il giorno precedente. L’aumento dei rendimenti ha spinto la Banca del Giappone (BoJ) a intervenire direttamente nel tentativo di stabilizzare le aspettative di mercato. La banca centrale ha annunciato inoltre che estenderà prestiti quinquennali come collaterale per le istituzioni finanziarie. La BoJ ha precisato di non voler imporre un tetto formale ai rendimenti. Dopo l’intervento della banca centrale, il rendimento dei Jgb decennali è calato allo 0,835 per cento.(Git)