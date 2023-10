Medio Oriente: ministra Esteri Kamikawa in partenza per l’Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, potrebbe partire stasera alla volta dell’Egitto, per partecipare al vertice sulla crisi in atto a Gaza in programma domani al Cairo. Lo anticipa la stampa giapponese, secondo cui il governo giapponese ha chiesto una autorizzazione d’urgenza al parlamento per la visita, sinora non annunciata. Al Cairo kamikawa intende discutere tra gli altri temi l’assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza, la situazione nei territori arabi palestinesi, e il contributo di Tokyo per evitare una escalation regionale del conflitto in atto tra Israele e l’organizzazione islamista palestinese Hamas. (Git)