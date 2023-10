Russia-Pakistan: ministro Energia Shulginov, discusse forniture petrolio a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha discusso con il Pakistan di forniture di petrolio a lungo termine: i negoziati sono ancora in corso. Ll ha detto all'agenzia "Ria Novosti" Nikolaj Shulginov, il ministro dell'Energia russo. "Abbiamo discusso di questo problema, c'è già una certa intesa. I negoziati sono in corso", ha risposto il ministro a una domanda sulla sigla di nuovi contratti per la fornitura di petrolio a lungo termine al Pakistan. Inoltre, secondo Shulginov, la Russia ha anche offerto al Pakistan di acquistare gas naturale liquefatto (Gnl) russo, compreso quello prodotto dall'azienda Novatek, sul mercato spot. Sono in corso anche trattative per forniture di Gnl a lungo termine. (Rum)