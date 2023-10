Medio Oriente: “Bloomberg”, visita Biden ha spinto Israele a rivedere piani per invasione Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele sta rivalutando i piani per una invasione di terra della Striscia di Gaza a seguito della recente visita nel Paese del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo scrive l’agenzia d’informazione economica “Bloomberg”. Sabato scorso Gerusalemme aveva anticipato “attacchi coordinati dal cielo, dal mare e dalla terra” nell’enclave palestinese, per distruggere il gruppo islamista Hamas, responsabile del sanguinoso attacco a Israele del 7 ottobre scorso. Nei giorni scorsi, però, un portavoce militare israeliano ha dichiarato che l’attesa invasione di terra della Striscia “potrebbe essere qualcosa di diverso da quanto ci si aspetti”: iniziare più tardi del previsto, e durare più a lungo. Secondo “Bloomberg”, le dichiarazioni riflettono un ripensamento strategico seguito alla visita di Biden e a quelle del segretario di Stato Antony Blinken a Israele. Dietro alle attestazioni di sostegno incondizionato e all’invio di portaerei e forze militari nella regione, gli Stati Uniti avrebbero trasmesso a Gerusalemme “un messaggio di cautela” in merito alle dinamiche della risposta militare all'attacco di Hamas. Gli Stati Uniti condividono l’obiettivo di distruggere l’infrastruttura militare dell'organizzazione a Gaza, e l’unico modo per potare a termine tale missione sarebbe una operazione di terra, dal momento che il gruppo – classificato come organizzazione terroristica da Usa e Unione europea – ha costruito per decenni una fitta rete di bunker e gallerie sotterranee. (segue) (Was)