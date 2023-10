Medio Oriente: “Bloomberg”, visita Biden ha spinto Israele a rivedere piani per invasione Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington ha però reagito con preoccupazione alle prime fasi dei bombardamenti aerei israeliani su Gaza, segnate da danni diffusi alle infrastrutture e da numerose vittime civili. Tre funzionari israeliani anonimi citati da “Bloomberg” hanno riferito che il ruolo e l’influenza statunitensi nel contesto del conflitto in atto tra Israele e Hamas sono “più profondi e intensi di quelli esercitati da Washington in passato”. Gli Stati Uniti vorrebbero evitare anzitutto che il conflitto si allargasse alle milizie libanesi di Hezbollah, sostenute dall’Iran. Ciò aprirebbe un secondo fronte di conflitto al confine tra Israele e Libano, e assesterebbe un colpo durissimo agli sforzi profusi dall’amministrazione Biden per stabilizzare la regione e promuovere la normalizzazione delle relazioni tra Israele e i Paesi arabi. “Il presidente Biden si sta concentrando sulla riduzione del rischio che questa guerra si propaghi a un altro fronte. Questo è il suo principale obiettivo”, ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen. (segue) (Was)