Medio Oriente: “Bloomberg”, visita Biden ha spinto Israele a rivedere piani per invasione Gaza (3)

- Dopo la visita di Biden a Tel Aviv, due giorni fa, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il raggiungimento di un accordo in merito “ad una cooperazione che muterà l’equazione su tutti i teatri”. Rientrando a Washington, Biden ha spiegato di aver discusso varie “alternative” all’invasione di terra di Gaza. Come dichiarato a “Bloomberg” dal maggiore generale israeliano in congedo Amos Gilead, ex alto funzionario del ministero della Difesa israeliano, la visita di Biden ha portato la dimensione umanitaria del conflitto in cima alla lista delle priorità. Mercoledì il ministro degli Esteri Cohen ha dichiarato che Israele potrebbe lavorare alla creazione di una zona cuscinetto attorno a Gaza, anziché occupare interamente il territorio della Striscia. I piani per le prossime fasi del conflitto restano strettamente riservati, ma Israele sarebbe decisa a dimostrare l’importanza attribuita alle istanze Usa, anche per mantenere il sostegno internazionale per l’intera durate del conflitto, che si preannuncia di lunga durata. (Was)