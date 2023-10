Medio Oriente: operazione Forze difesa israeliane a Nur Shams, in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina all’alba, le Forze di difesa israeliane hanno effettuato un’incursione nella città di Betlemme, in Cisgiordania, e nel suo campo profughi di Al Azza, ferendo tre cittadini palestinesi. Lo hanno riferito media palestinesi, aggiungendo che le Idf hanno condotto operazioni di sicurezza anche a Ramallah e Al Bireh. Particolarmente violenti, invece, sono stati gli scontri tra le Idf e gruppi di palestinesi e il campo profughi di Nur Shams, a Tulkarm, in Cisgiordania occidentale, scoppiati ieri sera e andati avanti fino all’alba. Nei combattimenti, sono morti almeno sette palestinesi. In precedenza, a Nur Shams, dieci agenti della Guardia di confine israeliana erano rimasti feriti, di cui uno in modo grave, nell’esplosione di un ordigno. Ad annunciarlo era stata la polizia israeliana, precisando che gli agenti stavano effettuando arresti nel campo, quando erano stati attaccati da gruppi di giovani palestinesi. L’attacco era stato rivendicato dalle brigate Al Quds, ala armata del movimento della Jihad islamica, che avevano dichiarato di aver teso un’imboscata ai militari israeliani. Le Forze di difesa israeliane (Idf), inoltre, avevano reso noto ieri di essere impegnati in un’operazione di sicurezza in coordinamento con la Guardia di confine dalla sera del 18 ottobre e di aver arrestato almeno dieci palestinesi ricercati. In un video diffuso dalle Idf, inoltre, si vede un attacco sferrato per mezzo di un drone contro un gruppo armato palestinese nel campo profughi. Secondo i media palestinesi, peraltro, le Idf ieri avevano dichiarato Nur Shams “zona militare chiusa” fino a nuovo ordine. (Res)