Terrorismo: Foti (Fd'I), un lupo solitario è un rischio possibile

23 luglio 2021

- Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, il 4 novembre si augura di essere "nella mia cara Piacenza". A Milano, il leader della Lega, Matteo Salvini, prepara una manifestazione di piazza. "Il Pd - dice Foti al "Foglio" - organizza una grande manifestazione l'11 novembre. Sia chiaro, nessuno ha vietato e vuole vietare le manifestazioni, ma sgravare gli agenti potrebbe essere nell'interesse di tutti. I nostri straordinari militari sono impegnati, e notevolmente. Una politica saggia gli facilita il lavoro. E' un pensiero da papà". Il capogruppo si fida dei nostri apparati di sicurezza "ma sono consapevole che un lupo solitario è un rischio possibile, anche in Italia. Solo un irresponsabile può credere che non ci siano rischi di emulazione dopo quanto accaduto a Bruxelles. Non voglio fare allarmismo. Attenzione. Mi collego a quanto dicevo all'inizio: lasciamo alle nostre forze dell'ordine tempo, energie per pedinamenti, monitoraggio, intelligence". "Le immagini - continua - sono sotto gli occhi di tutti. Una nazione come Israele, con livelli di sicurezza notevoli, è stata colpita. L'odio di Hamas non è solo l'odio contro Israele, ma l'odio totale contro l'occidente". (segue) (Res)