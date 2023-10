Terrorismo: Foti (Fd'I), un lupo solitario è un rischio possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E per questa ragione il governo vuole chiudere tutte le frontiere: "Inquadriamo il provvedimento. La decisione presa dalla premier è in linea con quanto deciso da Francia e Austria". Certo non esiste un sillogismo migrante = terrorista: "Ho un po' di anni e non generalizzo mai ma avere un filtro sulla rotta balcanica, averlo per qualche giorno serve a evitare l'ingresso di quei lupi solitari che oggi sono galvanizzati dallo sterminio compiuto in Israele". "Io - osserva inoltre il capogruppo - mi concentrerei sull'odio, sull'odio di Hamas. E' vero tuttavia che se non tutti i musulmani sono terroristi è vero anche che tutti i terroristi sono musulmani", ha concluso Foti. (Res)