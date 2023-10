Medio Oriente: generale Vannacci, è scontro di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Roberto Vannacci, in una intervista a "La Verità" fornisce la sua visione della situazione israelo-palestinese, con una premessa: "Se si tratta di valutazioni tecnico militari, non posso rispondere. Non posso entrare nel merito del mio lavoro. Non posso dare dettagli o comunque fornire delle informazioni su operazioni che riguardino attività militari o siano comunque riconducibili a tali in presenza di ostaggi, perché sono notizie assolutamente riservate. Posso fornire una valutazione generale, questo sì". Poi si lancia: "Una cosa è certa: qualsiasi operazione venga condotta uno dei compiti principali è quello di preservare la vita degli ostaggi, che è considerata prioritaria in situazioni del genere. Non a caso, come si è visto in tutte le attività militari occidentali condotte negli ultimi anni, si è sempre parlato dei danni collaterali che vanno evitati a tutti i costi. E quindi ritengo che qualsiasi azione venga fatta debba tenere conto prioritariamente proprio di queste necessità". Il generale osserva inoltre che "di questo conflitto che va avanti da anni conosciamo origini e cause. Sappiamo come si sia evoluto negli anni e quanto sia diventato pervasivo, anche al di fuori di quell'area. Nonostante tutti gli sforzi compiuti negli ultimi dieci anni continua, e sono convinto che continuerà finché non se ne risolveranno, appunto, le cause". (segue) (Res)