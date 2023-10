Medio Oriente: generale Vannacci, è scontro di civiltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricadute di quello scontro arrivano anche a noi. In particolare in questi giorni torna a salire il timore per gli attacchi terroristici: "Io sono convinto che il fondamentalismo e il radicalismo abbiano in effetti a che fare con la civiltà e la cultura. lo penso che la cultura sia sinonimo di civiltà, e che le civiltà esistano anche se qualcuno ritiene che non sia così. Esistono caratteristiche peculiari e specifiche di un certo gruppo sociale che lo rendono una civiltà, esistono valori che le rendono tale". La civiltà occidentale "ha radici greche, romane e cristiane. Queste ultime, piaccia o no, sono parte fondativa della civiltà occidentale. I nostri valori sono indubbiamente caratterizzati da una civiltà che si basa sul primato della ragione, dell'individualismo, della scienza, della tecnologia, dell'economia, dell'universalità della giustizia che si applica indistintamente a tutti i cittadini, della libertà e, in questo frangente, soprattutto della libertà di opinione per la difesa della quale sono morti moltissimi europei. Soprattutto contro quest'ultimo principio si scagliano i fondamentalisti". Vannacci parla di ideologia: "non voglio chiamarla fede. La nostra civiltà è nemica di ciò che loro rappresentano, dunque uno scontro esiste e dobbiamo tenerne conto. L'islam fondamentalista che individua il nemico nell'Occidente non lo fa per scelta probabilistica o per vezzo ma compie questo atto perché percepisce, nel modello che l'Occidente rappresenta un pericolo esistenziale alla sopravvivenza dell'islam stesso così come inteso dai fondamentalisti". (segue) (Res)