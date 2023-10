Medio Oriente: generale Vannacci, è scontro di civiltà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi invasati - continua - non sopportano la cultura occidentale (ma anche altre culture) perché questa incarna un modello nel quale la ragione, la scienza, il buonsenso, la libertà, l'universalità della legge, il libero arbitrio, la libera manifestazione dei propri pensieri e la vita prevalgono sui dogmi, sulle imposizioni, sulle dottrine, sulle censure, sulla proscrizione e sulla morte". Secondo il generale "dobbiamo anche renderci conto che l'Occidente oggi comprende un ottavo della popolazione mondiale, e a breve saremo forse un nono o un decimo. Siamo inferiori sul piano della popolazione e non abbiamo tutta questa forza per difenderci. In più, i nemici dell'Occidente non sono soltanto esogeni, cioè non sono soltanto i fondamentalisti che lottano contro di noi. Non sono i nemici che vengono da fuori quelli che mi preoccupano". Gli altri nemici siamo anche "noi stessi siamo nostri nemici. E lo siamo ogni volta che neghiamo la libertà di opinione, ogni volta che attacchiamo la nostra tradizione, la nostra cultura e la nostra identità", ha concluso Vannacci. (Res)