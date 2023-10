Medio Oriente: Tajani, lavoriamo per evitare che la guerra si allarghi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'orlo di una guerra che potrebbe assumere dimensioni disastrose, il capo della diplomazia italiana, Antonio Tajani, è tra i più attivi nel tentativo di evitare in extremis che la situazione precipiti. L'obiettivo si riassume in una parola: deescalation. Intanto, però, il conflitto rischia di scatenarsi non solo a Gaza ma su un fronte ancora più pericoloso: quello del Libano. "Il rischio c'è - spiega a "Quotidiano Nazionale" il ministro -, lavoriamo perché non accada. Nelle prossime ore sarò in Tunisia per parlare anche di questo: il Paese è stato per tanti anni la sede dell'Olp, seguono con attenzione la questione palestinese. Cerchiamo di convincere anche loro ad avere un ruolo di pacificatori". Tajani insiste molto sulla de-escalation. In concreto, intende: "Fare in modo che il conflitto non si allarghi ad altri Paesi, e rimanga tra israeliani e palestinesi, diminuendo di intensità. Ciò implica che da parte di Hezbollah non si lancino più razzi su Israele, e da parte di Hamas non si alzi il livello dello scontro". La liberazione degli ostaggi è il primo passo per avviare la de-escalation: "La liberazione degli ostaggi serve certamente ad allentare la tensione come l'apertura del passo di Rafah o l'ingresso di cibo e acqua e medicine per la striscia di Gaza. Senza mai dimenticare che, in questa storia, ci sono degli aggressori e un aggredito, che è Israele". (segue) (Res)