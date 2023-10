Medio Oriente: Tajani, lavoriamo per evitare che la guerra si allarghi. (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul versante diplomatico l'Italia può spendere le credenziali acquisite nella prima Repubblica, quando aveva un rapporto speciale con i Paesi arabi e con palestinesi: "Assolutamente sì. L'Italia può svolgere un ruolo importante. Abbiamo buoni rapporti con i Paesi arabi, che pure sanno siamo schierati con Israele. Tutti gli incontri che abbiamo sono frutto delle ottime relazioni diplomatiche. Stiamo lavorando tanto anche in Africa e nei Paesi del Golfo: con tutti i nostri interlocutori parliamo di pace. L'abbiamo fatto anche con Israele, al quale abbiamo chiesto una reazione 'proporzionata'. E mi sembra che al momento sia tale: il razzo sull'ospedale di Gaza a noi non risulta sia stato lanciato dal governo di Gerusalemme". L'invasione di Gaza non sembra una risposta proporzionata: "Bisogna chiedere a Netanyahu. Noi diciamo ad Israele che bisogna rispettare il diritto internazionale, ed evitare che la popolazione civile sia coinvolta, perché i palestinesi non sono Hamas". Si isola Hamas dai palestinesi: "sradicando Hamas e parlando con l'Autorità Nazionale Palestinese. Ora, però, è importante che Hamas non spari più contro Israele. Noi abbiamo parlato con il Qatar e con tutti quei Paesi che direttamente o indirettamente sono in grado di parlare con Hamas perché facciano arrivare questo messaggio e li convincano a liberare gli ostaggi. Disponibilità a lavorare per trovare soluzioni ci sono". (segue) (Res)