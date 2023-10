Medio Oriente: Tajani, lavoriamo per evitare che la guerra si allarghi. (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas accusa l'Occidente di aver dimenticato la questione palestinese: "Per quanto riguarda l'Italia non ha ragione. Una delle mie prime missioni da ministro degli Esteri è stato andare in Israele e in Palestina ad incontrare l'Autorità Nazionale Palestinese. Ho ricevuto a Roma i ministri degli Esteri di Israele e dell'Anp. L'Italia ha sempre lavorato per questa strategia: due popoli e due Stati, dicendo contemporaneamente che nessuno può pensare di cancellare Israele dalla carta geografica". Ma la formula due popoli e due Stati è "difficile, bisogna fare delle scelte politiche. È vero che quando ci si avvicina al traguardo, c'è sempre qualcuno che cerca di accendere il fuoco. Perché Hamas ha fatto l'attacco contro Israele? Perché cominciava ad esserci un dialogo tra Paesi arabi e Israele. Ma noi ci adoperiamo perché il filo del dialogo riprenda", ha concluso Tajani. (Res)