Economia: Durigon, con i Btp inizia a cambiare l'Isee

- La possibilità di escludere i titoli di Stato dal calcolo dell'Isee è "un incentivo per i piccoli risparmiatori che investono sull'Italia". Ed è anche un primo passo di una possibile revisione complessiva dell'indicatore per valutare la condizione economica delle famiglie e permettere l'accesso a determinati bonus e prestazioni sociali. Lo ha spiegato a "Milano Finanza" il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durion. La volontà del governo di aumentare la quota di debito nazionale in mano ai risparmiatori italiani non è di certo un mistero. Già lo scorso dicembre lo aveva detto a chiare lettere il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti: "Possiamo dire - osserva Durigon - che la misura vuole favorire i risparmiatori che decidono di acquistare Btp e dimostrano fiducia nell'Italia investendoci". C'è il rischio che tale scelta possa rivelarsi iniqua. (segue) (Res)