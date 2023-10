Economia: Durigon, con i Btp inizia a cambiare l'Isee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Isee è uno strumento pensato per accedere a determinati servizi, mentre gli investimenti presuppongono una necessaria capacità di spesa che forse non si concilia con i servizi cui l'Isee dà accesso: "Non vedo un tale rischio. La misura non guarda ai milionari. Non ritengo ci saranno distorsioni. Si va semplicemente a ribadire che chi investe nel Paese, nei titoli di Stato italiani e non in strumenti più speculativi, deve vedersi riconosciuto questo contributo, senza che ciò impatti sull'Isee. Gli investitori che hanno maggiore capacità di spesa non sono quelli interessati a chiedere la mensa, bonus o altri servizi cui l'Isee dà accesso". L'esclusione dei Btp dal calcolo può quindi diventare il primo passo verso una revisione complessiva dell'Isee: "Lo strumento ha bisogno di correttivi, ma la ragione che ritengo prioritaria per questo intervento è dare un premio a chi compra i titoli di Stato italiani". Seguendo questa logica, sono ipotizzabili sistemi premiali per gli investitori italiani che comprano Btp anche in altri ambiti: "E' qualcosa di cui si può discutere - concede il sottosegretario - Occorre guardare a questi strumenti come ai libretti postali aperti a suo tempo dai nostri nonni", ha concluso Durigon. (Res)