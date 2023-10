Medio Oriente: Resistenza islamica in Iraq rivendica attacco base Usa Al Tanf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di fazioni sciite armate della Resistenza islamica in Iraq ha rivendicato l’attacco di ieri mattina alla base della Coalizione internazionale a guida statunitense di Al Tanf, in Siria. Lo si legge in un comunicato diramato ieri dalla coalizione, nel quale si precisa che la base era stata attaccata con tre droni, che “hanno colpito gli obiettivi direttamente e con precisione”. In precedenza, una fonte della Coalizione internazionale aveva riferito all’agenzia di stampa irachena “Shafaq” che la base di Al Tanf era stata presa di mira da tre droni, due dei quali sono stati abbattuti, mentre il terzo ha colpito l’obiettivo. Nessuna informazione, invece, è stata diffusa su eventuali vittime o feriti. (segue) (Irb)