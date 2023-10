Medio Oriente: Resistenza islamica in Iraq rivendica attacco base Usa Al Tanf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 18 ottobre, Kataib Hezbollah, un gruppo paramilitare sciita iracheno che fa parte delle Unità di mobilitazione popolari (Pmu), sostenute da Teheran, aveva rivendicato due attacchi contro la base aerea Usa di Al Asad, nel governatorato occidentale dell’Anbar, in Iraq, e della base aerea di Al Harir, nel governatorato di Erbil, nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) aveva confermato gli attacchi, che avrebbero causato solo "feriti di lievi entità" nella base di Al Asad. "Siamo in uno stato di massima prontezza, monitoriamo da vicino la situazione in Iraq e nella regione. Vogliamo ribadire che le forze statunitensi si difenderanno da qualsiasi minaccia", ha riferito il Centcom. Nella giornata di ieri, inoltre, tre droni erano stati lanciati contro la base Usa di Al Tanf, in Siria, vicino al confine con Giordania e Iraq, due dei quali erano stati abbattuti dalla Coalizione internazionale a guida Usa. Il terzo, invece, aveva colpito la base, provocando danni materiali. L'attacco era stato attribuito alle milizie filo-iraniane, secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Contemporaneamente, due razzi avevano colpito il giacimento petrolifero di Koniko, nel governatorato di Deir ez Zor, nell'est della Siria. Alla luce di tali sviluppi, era stato quindi innalzato il livello di allerta nelle basi statunitensi in Siria e Iraq. (Irb)