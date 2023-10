Usa: Camera, domani alle 16 italiane nuova votazione per nominare il presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha in programma per oggi alle 10 locali (le 16 in Italia) una nuova votazione per nominare il nuovo presidente, dopo la sfiducia di Kevin McCarthy. Lo ha detto ai giornalisti al Congresso il deputato repubblicano Jim Jordan, selezionato dal suo partito per assumere la presidenza ma che finora non è riuscito a raggiungere la soglia del 217 voti necessaria per confermare la sua nomina in aula. (Was)