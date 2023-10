Medio Oriente: Biden, distruzione ospedale a Gaza non è opera di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distruzione dell’ospedale Al-Ahli di Gaza City, a seguito della quale sono morte centinaia di persone, non è opera di Israele. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla nazione dalla Casa Bianca. “Proviamo grande dolore per ogni vita innocente che è andata perduta: non possiamo ignorare l’umanità dei palestinesi che vogliono solo vivere in pace e avere anche loro una opportunità”, ha detto. (Was)