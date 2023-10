Ucraina: Biden, Putin va bloccato altrimenti non si fermerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo di Ucraina e Israele, rispettivamente contro la Russia e contro il movimento islamista di Hamas, è cruciale per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla nazione dalla Casa Bianca. “La storia ci insegna che terroristi e dittatori generano più caos e distruzione, se non vengono puniti per le aggressioni che perpetrano: non si fermano, e i rischi per la comunità internazionale aumentano”, ha detto, aggiungendo che il presidente russo, Vladimir Putin, va “fermato, altrimenti non si limiterà all’Ucraina”. Solamente due settimane fa, ha continuato, Putin ha “minacciato di ricordare alla Polonia che la loro terra è stata un regalo della Russia, e uno dei suoi consiglieri ha fatto riferimento ad Estonia, Lettonia e Lituania come province baltiche della Russia”. Tutti questi Paesi, ha sottolineato Biden, sono alleati della Nato, e “noi siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio dell’alleanza, che per 75 anni ha mantenuto la pace in Europa”. (Was)