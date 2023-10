Usa: Biden incontra il padre del bambino palestinese-americano ucciso in Illinois

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la first lady Jill hanno incontrato ieri alla Casa Bianca il padre di Wadea al Fayoume, il bambino palestinese-americano di sei anni ucciso lo scorso fine settimana in una cittadina nello Stato Usa dell’Illinos, a seguito di una aggressione da parte del proprietario dell'immobile in cui vivevano, che le autorità hanno definito un crimine d’odio legato al conflitto in corso tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas. I coniugi presidenziali hanno espresso “le loro condoglianze più profonde” alla famiglia del bambino ucciso e gli auguri di pronta guarigione alla madre, Hannan Shahin, aggredita a sua volta e rimasta gravemente ferita. I Biden hanno espresso inoltre l’impegno a “continuare a condannare la violenza anti-palestinese, anti-araba e anti-musulmana”. L’incontro segue il discorso pubblico tenuto ieri da Biden allo studio ovale, durante il quale il presidente ha invocato con forza la prosecuzione degli aiuti militari all’Ucraina e a Israele, ma anche uno sforzo comune per sradicare l’antisemitismo e l’islamofobia.(Was)