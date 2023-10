Giappone: ministra Esteri Kamikawa incontra commissario Onu per i rifugiati Grandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, ha incontrato nella serata di ieri Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Lo riferisce tramite una nota il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui l’incontro è durato circa 30 minuti. Kamikawa ha ribadito il sostegno di Tokyo agli sforzi per far fronte alla crisi globale dei rifugiati, e ha dichiarato che il secondo Forum globale sui rifugiati, in programma a dicembre, rappresenterà un’importante opportunità per riunire le forze di diversi azionisti e incoraggiare la comunità internazionale ad aumentare il sostegno all’Unhcr. Grandi ha espresso gratitudine al Giappone per l’attenzione sinora riservata alle questioni migratorie, e ha messo in guardia dalle conseguenze umane dei conflitti in corso in Europa orientale e Medio oriente. I due interlocutori hanno evidenziato l’importanza di promuovere lo sviluppo della cooperazione a sostegno dell’autosufficienza dei rifugiati e la riduzione dell’onere dell’accoglienza per i Paesi ospitanti.(Git)