Giappone-Cina: ministro Difesa Kihara sollecita Pechino a dialogare

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa del Giappone, Minoru Kihara, ha rivolto un appello alla Cina a condurre un "dialogo" per risolvere le divergenze, avvertendo al contempo che il Giappone continuerà ad opporsi a qualunque cambiamento unilaterale dello status quo con la forza. La regione dell'Indo-Pacifico si trova attualmente "a un bivio tra 'cooperazione e armonia' e 'conflitto e discordia'", ha affermato Kihara nel corso di un intervento in collegamento video a un simposio organizzato oggi dal Centro per gli Studi Strategici e Internazionali degli Stati Uniti e dal quotidiano “Nikkei” a Tokyo. "Ci sono persone nella regione dell’Indo-Pacifico che vivono nel timore che qualcosa di serio come l'invasione dell'Ucraina possa accadere (nell'Indo-Pacifico)", ha detto il ministro, facendo riferimento a minacce alla sicurezza come le attività marittime della Cina e i lanci di missili della Corea del Nord. Riferendosi a una linea diretta tra funzionari della difesa giapponesi e cinesi istituita a marzo, Kihara ha sottolineato che il principio di risolvere le differenze di interesse ed opinione attraverso il dialogo anziché la forza dovrebbe essere rispettato. (segue) (Git)