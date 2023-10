Giappone-Cina: ministro Difesa Kihara sollecita Pechino a dialogare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Paesi che ricorrono alla forza e all'intimidazione per sfidarci dovrebbero superare le divergenze attraverso il dialogo anziché continuare a inviarci fasi segnali", ha detto Kihara. Il ministro ha affermato che la diplomazia attraverso il dialogo dovrebbe essere sostenuta dalla capacità del Giappone di scoraggiare azioni che minano l'ordine internazionale basato sulle regole. Il ministro giapponese, che ha assunto l'incarico a settembre, ha spiegato che le strategie di sicurezza e difesa del Giappone formulate lo scorso dicembre per rafforzare le capacità di difesa nazionale hanno il solo scopo di "dissuadere" altri Paesi dall’alterare lo status quo con la forza. Durante il suo intervento, Kihara ha anche sottolineato che la linea di demarcazione tra le attività sociali - compresa l'economia - e la sicurezza, si è offuscata. In particolare, ha accusato la Cina di usare il suo potere economico per esercitare pressione su nazioni più piccole, anche attraverso il ricorso alla "diplomazia del debito", che "minaccia l'uso aperto e stabile dei porti e delle altre strutture". (Git)