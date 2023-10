Giappone: principale sindacato del Paese chiederà aumenti salariali del 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione dei sindacati giapponesi, nota anche come "Rengo", ha deciso ieri che si presenterà alle annuali contrattazioni salariali della prossima primavera con la richiesta di un aumento generalizzato dei salari “del 5 per cento o più”, per aiutare i lavoratori giapponesi a sostenere il perso dell’inflazione. Durante le contrattazioni della scorsa primavera, la confederazione sindacale è riuscita a ottenere in media aumenti dei salari del 3,58 per cento: un incremento superiore a tre punti percentuali non si verificava in Giappone da 29 anni, complice la lunga stagione di crisi deflattiva attraversata dal Paese a seguito dello scoppio della “bubble economy” all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso.(Git)