Indonesia: progetto Gnl sostenuto dal Giappone aumenta produzione del 50 per cento

- Un progetto sostenuto dal Giappone per la produzione di gas naturale liquefatto (Gnl) in Indonesia è operativa, avvicinando il Giappone a una fornitura affidabile in un mercato stretto in cui molti paesi hanno fatto una svolta lontano dal gas russo. Il colosso energetico BP, ha dichiarato giovedì che il primo carico di Gnl è stato spedito dalla sua nuova unità di liquefazione appena avviata presso l'impianto di Tangguh, in cui diverse aziende giapponesi detengono interessi. L’annuncio segna l'inizio della prima operazione commerciale di un impianto di Gnl nell’ambito di un contratto di fornitura a lungo termine con il Giappone dall’invasione russa dell'Ucraina nel 2022. L'aggiunta della nuova unità a Tangguh nell'isola di Nuova Guinea, è costata circa mille miliardi di yen (6,67 miliardi di dollari). L’entrata in servizio, inizialmente in programma nel 2020, è stata ritardata di alcuni anni, in parte a causa della pandemia di Covid-19. L’ampliamento della struttura ne porta la capacità produttiva di 3,8 milioni di tonnellate all'anno, per un totale di 11,4 milioni di tonnellate. Fino a 2,8 milioni di tonnellate prodotte dalla nuova unità saranno vendute alla società di servizi pubblici per l'energia elettrica di proprietà statale indonesiana PLN (Persero), mentre fino a 1 milione di tonnellate verrà destinato a Kansai Electric Power, con sede nella città giapponese occidentale di Osaka.(Fim)