India-Canada: 41 diplomatici canadesi lasciano il Paese asiatico

- Il Canada ha richiamato 41 funzionari diplomatici dall’India su un totale di 62, nell’ambito della crisi diplomatica in corso tra i due Paesi. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Ottawa, giorni dopo la scadenza di un termine fissato dal governo indiano per la riduzione della presenza diplomatica canadese in quel Paese. Nei giorni scorsi la ministra degli Esteri del Canada, Melanie Joly, aveva avuto un colloquio riservato a Washington con l'omologo dell'India, Subrahmanyam Jaishankar. Nuova Delhi aveva chiesto a Ottawa di ridimensionare la propria presenza diplomatica in India dopo che Justin Trudeau, il primo ministro canadese, aveva affermato di avere prove "credibili" che collegherebbero le autorità indiane all'omicidio di un attivista sikh canadese vicino a Vancouver, avvenuto nel mese di giugno. L’India aveva replicato definendo l’accusa “assurda”, e aveva risposto bloccando l’emissione di visti ai cittadini canadesi in tutto il mondo. Durante il recente colloquio tra i ministri degli Esteri, Joly aveva affermato che le tensioni tra Canada e India sottolineano "l'importanza di avere una forte impronta diplomatica" nel Paese asiatico. In risposta, l'India ha citato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche per giustificare la sua richiesta di ritiro di alcuni funzionari canadesi. Il Canada ha respinto questa argomentazione, affermando che Nuova Delhi sta interpretando male il trattato, che non fornisce specifiche informazioni riguardo la parità o la determinazione unilaterale del numero dei diplomatici. (segue) (Was)