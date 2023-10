India-Canada: 41 diplomatici canadesi lasciano il Paese asiatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hardeep Singh Nijjar, leader della comunità sikh nella provincia della Columbia Britannica e sostenitore della costituzione di uno Stato sikh nella regione indiana del Punjab, designato come terrorista dal governo di Nuova Delhi, ai sensi della legge Unlawful Activities (Prevention) Act, in quanto capo del gruppo militante Khalistan Tiger Force (Ktf), è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco da due uomini col volto coperto lo scorso 18 giugno, mentre si trovava nella sua autovettura, nel parcheggio del tempio Guru Nanak Sikh Gurdwara a Surrey. Il quotidiano “The Washington Post”, sulla base di video e testimonianze, ha rivelato che si è trattato di un’operazione ampia e organizzata, alla quale hanno partecipato almeno sei uomini e in cui sono stati usati almeno due veicoli. (segue) (Was)