India-Canada: 41 diplomatici canadesi lasciano il Paese asiatico (3)

- Il 18 settembre Trudeau, durante un intervento parlamentare, ha accusato pubblicamente l’India di essere coinvolta nell’omicidio, sulla base di “elementi credibili” a disposizione delle agenzie di sicurezza canadesi. Trudeau ha aggiunto di aver segnalato “senza mezzi termini la forte preoccupazione” di Ottawa in merito alla questione, parlando con l’omologo indiano, Narendra Modi, a margine del recente vertice dei leader del G20 di Nuova Delhi. “Qualsiasi coinvolgimento straniero nell’uccisione di un cittadino canadese è una violazione inaccettabile della nostra sovranità”, ha detto Trudeau. Poco dopo la ministra degli Esteri del Canada, Melanie Joly, ha annunciato l’espulsione di un alto funzionario diplomatico dell’India, Pavan Kumar Rai, capo della Research and Analysis Wing (Raw), il servizio di intelligence internazionale indiano, presso l’ambasciata in Canada. “Se (l’accusa) si dimostrasse fondata, si tratterebbe di una grave violazione della nostra sovranità e delle regole basilari dei rapporti tra Stati”, ha ribadito la ministra, aggiungendo che la risposta di Ottawa è guidata da “tre principi”, comunicati alla controparte: ricerca della verità, protezione dei canadesi e protezione della sovranità. (segue) (Was)