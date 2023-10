India-Canada: 41 diplomatici canadesi lasciano il Paese asiatico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 settembre il ministero degli Esteri indiano ha replicato alle affermazioni di Trudeau respingendo “categoricamente” le accuse, definite “assurde e strumentali”. “Simili accuse infondate puntano a distogliere l’attenzione dai terroristi ed estremisti khalistani, cui il Canada ha fornito asilo e che continuano a minacciare la sovranità e l’integrità territoriale dell’India”, si legge in un comunicato, che esorta il Canada ad adottare “azioni legali tempestive ed efficaci contro tutti gli elementi anti-indiani che operano sul suo territorio”. Nella stessa giornata l’ambasciatore del Canada è stato convocato e informato della decisione di Nuova Delhi espellere un alto funzionario diplomatico canadese, che “dovrà lasciare il Paese entro cinque giorni”. Il 20 settembre l’India ha emesso un’allerta sui viaggi in Canada e dal giorno seguente la società Bls International ha sospeso il servizio visti. Il 21 settembre, inoltre, il ministero degli Esteri indiano ha reso noto che Nuova Delhi punta a una rappresentanza diplomatica paritaria con Ottawa e dunque si aspetta un ridimensionamento della rappresentanza canadese. Il 5 ottobre è stato dichiarato, senza entrare nei dettagli sui numeri e sui tempi, che “sono in corso discussioni sulle modalità per raggiungere questo obiettivo”. (segue) (Was)