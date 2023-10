Giappone: inflazione in calo al 2,8 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo di fondo del Giappone è aumentato del 2,8 per cento annuo a settembre, in calo rispetto all’aumento del 3,1 per cento registrato ad agosto per effetto di un calo dell’inflazione dei beni alimentari. L'indice, che non tiene conto delle variazioni di prezzo degli alimenti freschi, indica che il tasso di inflazione a settembre è stato il più lento dall'agosto 2022. Tuttavia, gli aumenti dei prezzi sono rimasti al di sopra del valore di riferimento del 2 per cento fissato dalla Banca del Giappone per il 18mo mese consecutivo.(Git)