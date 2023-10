Medio Oriente: Usa, Senato approva risoluzione per ribadire il sostegno ad Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato all’unanimità una risoluzione per ribadire il sostegno ad Israele e il diritto del Paese a difendersi contro gli attacchi perpetrati dal movimento islamista palestinese di Hamas contro la popolazione civile. Il testo, co-sponsorizzato da 99 senatori su 100, è stato approvato con 97 voti favorevoli e zero contrari. La risoluzione condanna anche “il sostegno dell’Iran alle organizzazioni terroristiche internazionali come Hamas e la jihad islamista palestinese”. Gli Stati Uniti, si legge nel documento, sono pronti ad assistere Israele nei campi della difesa, della diplomazia e dell’intelligence. (Was)