America latina: emergenza siccità, Petro propone incontro con Brasile, Equador e Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha proposto un incontro con gli omologhi di Brasile, Ecuador e Venezuela per formulare un piano comune per far fronte alla siccità che colpisce la regione amazzonica da molti mesi. La proposta è stata formulata nel corso di una conversazione telefonica con il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. In una nota, la presidenza brasiliana evidenzia che, oltre che della siccità che sta colpendo regioni di diversi paesi del Sud America, compresa la regione settentrionale del Brasile, hanno discusso della situazione politico economica del sud America e dei principali dossier internazionali. "I due presidenti hanno inoltre convenuto sulla necessità della pace in Medio Oriente e hanno celebrato l'accordo tra il governo venezuelano e l'opposizione del paese riguardo alle elezioni del prossimo anno", conclude la nota.(Brb)