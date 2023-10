Terrorismo: Crosetto, nostre forze dell'ordine in grado di monitorare persone con filiazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le forze dell’ordine italiane sono assolutamente in grado di monitorare quasi tutte le persone che possano avere avuto un passato di filiazione. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo a “Dritto e Rovescio” su Rete4. “I servizi di sicurezza, le forze di polizia italiane sono le migliori al mondo e in grado di monitorare quasi tutte le persone che possano avere avuto un passato di filiazione”, ha detto il ministro. “Ci spaventa il lupo impazzito, che si collega su internet e viene fomentato da alcune immagini”, ha aggiunto. “Per la parte più rischiosa penso che le nostre forze dell’ordine siano in assoluto in grado di monitorare. Noi abbiamo molti luoghi simbolici e questo rende più facile un'azione che abbia una valenza simbolica”, ha dichiarato il ministro.(Res)