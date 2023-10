Usa-Ue: von der Leyen, insieme a difesa della democrazia, altrimenti orrore si diffonderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le democrazie di tutto il mondo sono sotto attacco: da più di 600 giorni, il popolo ucraino combatte per la libertà contro l’aggressione russa; e ora anche Israele è stata colpita dall’attacco terroristico più grave della sua storia. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un discorso all’Istituto Hudson, a Washington. “Queste due crisi, seppur diverse tra loro, impongono ad Europa e Stati Uniti di prendere una posizione comune a difesa della democrazia: se non ci riusciremo, l’orrore si diffonderà in tutto il mondo”, ha detto, aggiungendo che la lotta per la democrazia e per la libertà non si è mai conclusa, ed è anzi “più accesa che mai”. (Was)