Medio Oriente: “Cnn”, valico di Rafah potrebbe non aprire domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il varco di Rafah, in Egitto, potrebbe non aprire nella giornata di domani, per consentire il passaggio degli aiuti umanitari destinati alla popolazione civile nella striscia di Gaza. Una fonte anonima informata dei fatti ha riferito all’emittente “Cnn” che “non scommetterei sul passaggio dei camion già domani”. La fonte ha spiegato che le autorità egiziane stanno ancora riparando la strada che passa attraverso il valico, e che “ci sono ancora diversi dettagli da finalizzare per quanto riguarda la fornitura degli aiuti”. Le autorità Usa ora si aspettano il passaggio degli aiuti “possibilmente nella giornata di sabato”. (Was)