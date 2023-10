Usa: Biden, Putin e Hamas accomunati dalla volontà di distruggere una democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa e il movimento islamista palestinese di Hamas rappresentano minacce differenti, ma hanno qualcosa in comune: entrambi vogliono cancellare e distruggere una democrazia. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla nazione dalla Casa Bianca. “Da quasi 20 mesi, il popolo ucraino sta soffrendo a causa della guerra e della brutalità di Mosca: non dimenticheremo le fosse comuni, le torture e gli stupri, e nemmeno le migliaia di bambini che i russi hanno strappato alle proprie famiglie”, ha detto. (Was)