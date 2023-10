Usa: Biden, senza risposta contro Putin e Hamas ci saranno nuove aggressioni nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avversari degli Stati Uniti stanno guardando con attenzione la risposta della comunità internazionale ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente: se non fermeremo Putin e Hamas, altri attori nel mondo si sentiranno legittimati a nuove aggressioni. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla nazione dalla Casa Bianca. “Il rischio di nuovi conflitti si allargherà al resto del mondo, nell’Indo-Pacifico e soprattutto in Medio Oriente, dove l’Iran sostiene Putin in Ucraina e Hamas contro Israele”, ha detto. (Was)