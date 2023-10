Medio Oriente: Biden, lavoriamo per costruire un futuro migliore per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, insieme ai partner internazionali, stanno lavorando per costruire un futuro migliore per il Medio Oriente, che deve diventare una regione stabile, connessa e integrata. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla nazione dalla Casa Bianca. “La stabilità del Medio Oriente fa anche il nostro interesse: la leadership statunitense tiene insieme il mondo, le nostre alleanze ci tengono al sicuro e i nostri valori ci consentono di avere partnership con Paesi che li condividono”, ha detto, aggiungendo che “tutto questo sarà a rischio, se voltiamo le spalle all’Ucraina e ad Israele”. (Was)