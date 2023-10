Usa: Biden, tiranni come Putin e terroristi come Hamas non possono vincere, mi rifiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a rappresentare un faro per il mondo intero: stiamo lavorando per la libertà e la democrazia, come abbiamo fatto durante la Seconda guerra mondiale. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla nazione dalla Casa Bianca. “Non possiamo permettere a dibattiti politici di ostacolare quelle che sono le nostre responsabilità: non possiamo far vincere tiranni e terroristi, mi rifiuto”, ha detto. (Was)