Imprese: polemiche sull’ad di AirAsia per le foto a petto nudo sul luogo di lavoro

- L'amministratore delegato di AirAsia, Tony Fernandes, è stato bersagliato da un’ondata di critiche sui social media, dopo aver condiviso una foto che lo ritrae a petto nudo mentre riceve un massaggio da una donna nel corso di una riunione dirigenziale presso la sede di Capital A, società madre della compagnia aerea a basso costo malesiana. Fernandes, co-fondatore della compagnia, aveva pubblicato l’immagine questa settimana su LinkedIn, corredandola a un messaggio in cui elogiava la cultura aziendale di AirAsia: “"Niente di meglio della cultura indonesiana e di AirAsia che mi permette di farmi fare un massaggio durante una riunione gestionale", aveva scritto l’ad. Il messaggio, successivamente rimosso, ha esibito però secondo molti internauti un ambiente di lavoro del tutto inappropriato. Subissato di critiche, Fernandes ha cancellato il messaggio e la fotografia, che ha continuato a circolare sul web, spiegando che stava ricevendo un massaggio dopo aver avuto "una settimana stressante”. "Non si può mai spiegare il processo di pensiero dietro ad un post, quindi l'ho cancellato", ha dichiarato l’amministratore delegato a “Bloomberg”. "Non intendevo offendere nessuno”. Fernandes è noto per aver lanciato AirAsia, la prima compagnia aerea low-cost della regione. Attualmente è amministratore delegato della società madre della compagnia aerea, Capital A.(Fim)