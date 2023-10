Serbia: Rivolta ecologica, ambasciatore Usa si intromette in affari interni sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore Usa a Belgrado, Christopher Hill, si intromette negli affari interni della Serbia con la sua posizione sul Kosovo. Lo ha scritto in un comunicato l'organizzazione politica serba Rivolta ecologica (Ekoloski ustanak) in risposta alle affermazioni dello stesso Hill, che ha affermato che vorrebbe che la Serbia "comprendesse e riconoscesse che il Kosovo è uno Stato indipendente", anche se, ha sottolineato, "il problema è più complesso di come sembra". "Oltre a essere favorevole all'estrazione del litio, l'ambasciatore Hill vuole sinceramente che accettiamo che il Kosovo sia riconosciuto come uno Stato indipendente. I desideri sono una cosa, ma la realtà è qualcosa di completamente diverso. Questa realtà è scritta nella Costituzione, in cui si afferma che il Kosovo è parte integrante della Serbia", si legge nella nota, ripresa dalla stampa locale. Lo stesso movimento ha valutato che le dichiarazioni dell'ambasciatore Usa rappresentano "un'ingerenza diretta nella politica interna della Serbia". (Seb)