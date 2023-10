Kosovo: Nato, nuove truppe dalla Romania schierate nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 130 militari dalla Romania sono arrivati in Kosovo per rafforzare la missione della Nato nel Paese (Kfor). Lo ha reso noto un comunicato dell’Alleanza Atlantica. Le truppe sono arrivate ieri, dopo che già altri 200 soldati del Regno Unito erano stati dispiegati all’inizio di ottobre. Gli schieramenti aggiuntivi avvengono dopo l’attacco violento contro la polizia kosovara e lo scontro a fuoco a Banjska dello scorso 24 settembre. La missione di mantenimento della pace a guida della Nato è partita nel 1999, in linea con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Attualmente, Kfor conta oltre 4.500 soldati. (Beb)