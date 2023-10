Serbia-Kosovo: portavoce Ue, sabato delegazione di Stati Ue a Belgrado e Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'Ue Peter Stano ha confermato oggi che l’inviato per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, accompagnato dai rappresentanti di Germania, Francia, Italia e Stati Uniti, si recherà sabato in Kosovo e in Serbia. "Lo scopo della visita è quello di ottenere progressi concreti nell'attuazione dell'Accordo per la normalizzazione e nella riduzione delle tensioni dopo gli ultimi eventi", ha affermato Stano secondo quanto rilancia la stampa kosovara.(Alt)