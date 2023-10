Kosovo: stampa locale, incontro “segreto” tra Kurti e consigliere di Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti avrebbe avuto un colloquio con il consigliere del presidente francese Emmanuel Macron a Tirana. Lo scrive il quotidiano di Pristina “Gazeta Express”, citando le dichiarazioni dell’analista politico albanese Mentor Nazarko. "Per quanto ne so, Kurti è rimasto a Tirana e ha incontrato il consigliere di Macron. Il fatto che né in Kosovo né dai francesi sia stata pubblicata una parola su questo incontro dimostra che si trattava di colloqui molto seri", ha detto Nazarko. Kurti si è recato a Tirana in occasione del vertice del Processo di Berlino, lo scorso 16 ottobre. Il giorno dopo si è tenuto, sempre nella capitale albanese, il vertice intergovernativo Francia-Albania alla presenza del capo dello Stato francese. Macron ha dichiarato, in un punto stampa al termine della riunione, che il Kosovo deve formare l’Associazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo. (segue) (Alt)